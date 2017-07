Selvaggia Lucarelli: "Ora parlo io. Canalis? Atteggiamento inspiegabile"

"Sono rimasta zitta per sette anni ma ora basta. Non lascerò più passare nulla". Selvaggia Lucarelli commenta in un'intervista ad Affaritaliani.it l'assoluzione del Tribunale di Milano sul caso delle foto dei vip.

Selvaggia, nel post su Facebook dopo l'assoluzione hai fatto riferimento ad "articoli infamanti" nei tuoi confronti. Ora l'accanimento è finito?

In realtà credo che a qualcuno sia molto dispiaciuta la mia assoluzione. Anzi, credo che l'abbia presa peggio il Giornale di Elisabetta Canalis. Anche oggi ho visto che hanno pubblicato un articolo che presenta la notizia in maniera parziale, dicendo un quarto di verità. Si dice sostanzialmente che sono stata assolta grazie a un difetto procedurale, vale a dire la mancanza di una firma. Ma non è così. La mia è un'assoluzione piena, devono rassegnarsi. I giudici hanno stabilito, per quanto riguarda violazione della privacy e tentata vendita delle foto, che il fatto non sussiste. Ed è stato su questi due elementi che vari giornali hanno titolato per anni. Elementi negati dalla sentenza di assoluzione.

A livello personale come hai vissuto la notizia dell'assoluzione?

Immaginavo che sarebbe finita così. Il vero problema è stato aspettare così tanto. I fatti risalgono al 2010. Allora avevo un figlio di 5 anni che adesso è un adolescente.

Quali problemi ti ha causato un'attesa così lunga?

Ripeto, io sapevo che sarebbe finita così perché sapevo che non avevo fatto nulla di male e che mi ero ritrovata in mezzo a un qualcosa di montato e di surreale. Però per 7 anni mi sono ritrovata in un ciclone mediatico che non puoi fermare in nessun modo. Ho fatto all'epoca una scelta precisa, che è stata quella di non difendermi. Io non ho mai detto nulla, ho lasciato che tutti dicessero che fossi la peggior ladre in circolazione. Certo, mi sono sempre stupita di tutto questo polverone per delle foto che al di là di tutto non mostravano di certo nulla di compromettente.

Hai intenzione di chiedere dei risarcimenti a qualcuno?

Sto valutando insieme al mio avvocato anche in merito agli ultimi articoli usciti sulla vicenda. Per anni ho lasciato correre tutto ma da oggi, anzi da ieri mattina alle ore 9,45, non lascio passare più nulla.

Hai mai avuto occasione di chiarirti con Elisabetta Canalis?

La Canalis non la conosco, non le ho mai parlato e non l'ho nemmeno mai incrociata per strada. Anche lei ha avuto un atteggiamento per certi versi inspiegabile. Purtroppo credo che in questa storia si sia fidata della versione di alcune persone sbagliate. Se prima di alzare tutto questo polverone mi avesse concesso l'opportunità di darle la mia versione magari avrebbe capito di più di questa storia.