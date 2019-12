Sempre più morti per droga in Italia nel 2018+12,8%. Aumenta l'uso di oppiacei

Aumentano i morti per droga. Sono 334 nel 2018, il 12,8% in più rispetto ai 296 dell'anno precedente. Una crescita particolare (+92%) tra le donne over 40. Questi i dati di punta della Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia curata dal dipartimento delle Politiche antidroga della presidenza del Consiglio.

La cannabis si conferma la sostanza più diffusa sul mercato illegale. Un quarto degli studenti superiori ne fa uso. Una stima "sicuramente in difetto" fa ammontare a poco meno di 2 miliardi di euro il costo annuo per la cura e il trattamento delle tossicodipendenze come spiega Repubblica.

Nel monitoraggio dell'uso di sostanze stupefacenti è stata riscontrata una capillare diffusione di oppiacei, sempre più un mercato in crescita.

Nel corso del 2018 è stato osservato un incremento del 60% di sostanza sequestrata nel nostro Paese, sfiorando la tonnellata di eroina intercettata dalle forze dell'ordine.