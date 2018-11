Sentenza Aemilia, condannato prende ostaggi alle Poste a Reggio Emilia

Aemilia: condannato prende ostaggi in ufficio Postale

Un imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di 'Ndrangheta 'Aemilia', da allora irreperibile, si e' asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello. Dai primi accertamenti avrebbe fatto uscire tutti i clienti, tenendo in ostaggio cinque dipendenti, tra i quali la direttrice. Sul posto le forze dell'ordine che hanno chiuso le strade e hanno avviato trattative.

Francesco Amato - l'imputato condannato del processo Aemilia che si trova in queste ore asserragliato nell'ufficio postale di Pieve Madolena, nel reggiano, armato di coltello e con degli ostaggi - - era ricercato dai carabinieri di Piacenza che avrebbero dovuto dare esecuzione all'ordinanza firmata dalla corte su richiesta della Dda e condurlo in carcere, ma fino a questa mattina risultava irreperibile. La sua e' stata una delle sentenze piu' pesanti: accusato di associazione di stampo mafioso, e' stato condannato in primo grado a 19 anni e un mese.