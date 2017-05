Serracchiani nella bufera: "Stupro più odioso se lo commette un profugo"

Sicurezza: Mdp contro Serracchiani,'delirio su stupri e migranti'

Continuano a suscitare polemiche, da parte di Mdp, le affermazioni con cui mercoledi' Debora Serracchiani ha condannato un fatto di cronaca della serata di martedi' a Trieste. "La violenza sessuale e' un atto odioso e schifoso sempre, ma risulta socialmente e moralmente ancor piu' inaccettabile quando e' compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza nel nostro Paese", aveva detto la presidente del Friuli Venezia Giulia commentando un tentativo di stupro ai danni di una minorenne da parte di un cittadino iracheno richiedente asilo. "In casi come questi riesco a capire il senso di rigetto che si puo' provare verso individui che commettono crimini cosi' sordidi. Sono convinta che l'obbligo dell'accoglienza umanitaria non possa essere disgiunto da un altrettanto obbligatorio senso di giustizia, da esercitare contro chi rompe un patto di accoglienza", aveva aggiunto l'esponente Pd auspicando per casi come questo "l'espulsione dal nostro Paese, ovviamente dopo assolta la pena. Se c'e' un problema di legislazione carente in merito bisogna rimediare".

Da Facebook e' Francesco Laforgia, capogruppo Mdp alla Camera, a commentare dicendo che "qui non si tratta, solamente, della deriva di un partito, che mi interessa meno. Ma dello scivolamento di un intero Paese sul piano della civilta', innanzitutto nell'uso delle parole. Spero che qualcuno fermi questo delirio". Anche Maria Cecilia Guerra, capogruppo Mdp al Senato, esprime vicinanza e solidarieta' alla ragazza che ha subito il tentativo di stupro, ricorda che "la violenza sessuale e' un atto odioso e ripugnante sempre, e il movimento delle donne ha lottato vent'anni proprio perche' fosse definito un reato grave contro la persona, ottenendo una legge solo nel 1996" per poi censurare come "sbalorditivo, dunque, che, nel commentare l'accaduto, la presidente Debora Serracchiani abbia bisogno di cercare aggravanti ulteriori ad un fatto che, per sua stessa natura, non puo' averne alcuna. Che il presunto colpevole sia italiano o straniero non fa e non deve fare alcuna differenza. Non e' accettabile che si possa pensare ad una graduatoria della gravita' nei casi di stupro, non solo perche' non e' accettabile assolutamente nessuno stupro, ma anche perche', come i dati ci dimostrano, la stragrande maggioranza di questo orrendo reato e' compiuto da italiani e spesso fra le mura domestiche o nell'ambito di relazioni preesistenti. Il clima sociale e i reati contro la liberta' delle donne sono in una situazione gia' estremamente critica e un malcelato razzismo non puo' che peggiorarla".

Sicurezza: Saviano, Salvini candidi Serracchiani nella Lega

"Salvini saluta l'ingresso di Serracchiani nella Lega. Spero la candidi lui: se lo fa ancora il Pd, vuol dire che il Pd e' diventato la Lega". Lo scrive su twitter il giornalista e scrittore Roberto Saviano, commentando le affermazioni con cui Debora Serracchiani ha condannato un fatto di cronaca avvenuto martedi' a Trieste. "La violenza sessuale - aveva detto la presidente della Regione Friuli - e' un atto odioso e schifoso sempre, ma risulta socialmente e moralmente ancor piu' inaccettabile quando e' compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza nel nostro Paese".