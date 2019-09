Sesso con minore, perizia su operatrice socio sanitaria

E' stata disposta una perizia psichiatrica per la 31enne operatrice socio sanitaria di Prato a processo con l'accusa di aver abusato di un minore dal quale ha avuto anche un figlio. A chiederla, sono stati i difensori della donna, gli avvocati Massimo Nistri e Mattia Alfano, nel corso dell'udienza di stamani. Ad effettuare la perizia sulla donna sara' il professor Renato Arietti dell'Universita' di Bologna, che assumera' formalmente l'incarico nella prossima udienza, fissata per il 21 ottobre. A processo con la donna, c'e' anche il marito, accusato di aver riconosciuto il figlio nato nella relazione extraconiugale benche' consapevole che non fosse suo. Entrambi erano assieme in aula.