Sesto San Giovanni, esplode una palazzina: sei feriti

Esplode una palazzina nel Milanese, alle 5 di questa mattina in via Oslavia a Sesto San Giovanni. Sono andati distrutti gli ultimi due piani dell'edificio. Le cause sono ancora da ricostruire. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che - con 5 ambulanze e un'automedica - hanno soccorso 6 persone, tra cui un bambino di 9 anni, una 32enne e un 34enne, e tre anziani: alcuni sono stati trasportati al San Raffaele, altri al Niguarda.

Fra i feriti il piu' grave sarebbe un uomo di 73 anni, mentre gli altri sono stati tutti trasportati in codice giallo. E' stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco, che stanno ancora operando. Carabinieri e polizia sono sopraggiunti per accertamenti. Tutti i locali della palazzina sono stati fatti evacuare.