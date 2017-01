Sfregiata con l'acido dall'ex. Ventottenne gravissima a Rimini

Ancora una donna sfregiata, punita con l'acido per aver osato abbandonare il compagno. È accaduto a Rimini dove una ragazza di 28 anni è ricoverata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena e rischia di perdere la vista. A ridurla in questo stato il suo ex fidanzato, originario di Capo Verde.

I loro rapporto erano tesi, tanto che l'anno scorso la giovane aveva deciso di chiudere quella storia che la consumava , aveva deciso di lasciare il compagno stanca dei continui maltrattamenti. Da troppo tempo infatti le parole d'amore avevano

lasciato il posto a botte, insulti, tanto che ad agosto era stato aperto un fascicolo contro l'uomo sfociato in un provvedimento di ammonimento del questore di Rimini Maurizio Improta.

E mentre la giovane è ricoverata un gravi condizioni con gli occhi colpiti dall'acido, l'aggressore è stato rintracciato da polizia e carabinieri. In Emilia romagna nel 2016 ci sono stati undici femminicidi e quattro tentati, il doppio rispetto all'anno precedente.