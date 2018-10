Shoah, morto Lello Di Segni: ultimo sopravvissuto a deportazione ghetto

Addio a Lello Di Segni, era l'ultimo sopravvissuto al rastrellamento degli ebrei a Roma ad opera dei nazisti il 16 ottobre 1943. Con i suoi familiari venne deportato nel campo di Auschwitz-Birkenau, in Polonia. Il decesso e' avvenuto la scorsa notte, avrebbe compiuto 92 anni il 4 novembre.

Dal suo ritorno in Italia, dopo quella prigionia, aveva assunto un impegno a cui non aveva mai piu' derogato: raccontare, essere memoria di quello che aveva visto e vissuto in quell'orrore. Perche' non si ripetesse e perche' non si negasse quanto avvenuto.

Shoah, addio a Lello Di Segni, era l'ultimo sopravvissuto al rastrellamento degli ebrei a Roma ad opera dei nazisti il 16 ottobre 1943

E questo sottolinea oggi Ruth Dureghello, presidente della Comunita' ebraica di Roma, nel dare notizia della morte di Lello Di Segni. "La sua sua perdita, oltre che essere un dolore per la nostra Comunita' - dice - e' purtroppo un segnale di attenzione e un monito verso le generazioni future. Con lui viene a mancare la memoria storica di chi ha subito la razzia del 16 ottobre tornando per raccontarcela. Da oggi dobbiamo trovare il coraggio per essere ancora piu' forti, per non dimenticare e non permettere a chi vuole cancellare la storia e a chi vorrebbe farcela rivivere di prendere il sopravvento. Alla sua famiglia l'abbraccio dell'intera Comunità.

Shoah, morto Lello Di Segni: ultimo sopravvissuto a deportazione ghetto - Le parole di Virginia Raggi

"Profondo cordoglio per la scomparsa di Lello Di Segni, ultimo sopravvissuto al rastrellamento nazista contro gli ebrei della Capitale in quel terribile 16 ottobre del 1943. Roma non dimentichera' mai la sua testimonianza". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Twitter.