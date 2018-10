Brescia, si dà fuoco alla stazione degli autobus: grave 52enne

Si e' dato fuoco davanti ai passanti della stazione. L'allarme questa mattina sotto la pensilina della stazione degli autobus di Brescia. Erano da poco passate le 7.30 quando un uomo di 52 anni si e' dato fuoco davanti a un bar. Immediatamente soccorso dai passanti e dai Vigili del Fuoco, il ferito e' stato portato in ospedale in condizioni disperate. Le cause del gesto sono ancora da chiarire anche se si ipotizza che all'origine ci sia una delusione amorosa. Sul caso indagano gli agenti di polizia.