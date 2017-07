Sì del Senato al codice Antimafia. Orlando: "Gestazione lunghissima"

L'Aula del Senato con 129 voto a favore, 56 contrari e 30 astenuti ha dato il via libera al Ddl sul codice antimafia, che torna ora in terza lettura alla Camera perché esamini le modifiche apportate.

"Non posso che manifestare grande soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento che ha avuto una gestazione lunghissima", un provvedimento "che rafforza l'efficienza dell'agenzia per i beni confiscati, che offre nuovi strumenti per il contrasto alla criminalità organizzata e che introduce elementi anche di forte trasparenza nella gestione dei beni". Andrea Orlando, ministro della Giustizia, lo dice parlando con i giornalisti al Senato subito dopo l'approvazione del testo.

"Tutto questo penso che ci metta dal punto di vista della normativa all'avanguardia a livello internazionale nel contrasto alla criminalità organizzata - aggiunge Orlando - e dimostri con chiarezza la volontà del governo di condurre una battaglia senza tregua su questo fronte".