Sicurezza, Fattori (M5s): "Non è nel contratto, no xenofobia di Salvini"

Sicurezza, Fattori (M5s): "Non è nel Contratto. No xenofobia Salvini"

"Ci sono cose che vanno modificate in quel decreto perche', cosi' com'e', andra' a peggiorare il problema. Salvini doveva gestire l'immigrazione e invece peggiora la situazione". Lo dice la senatrice M5s Elena Fattori dai microfoni di 'L'Italia s'e' desta' su Radio Cusano Campus. "Si rischia di cadere un po' nella retorica della contrapposizione. Sono problemi che vanno risolti. I primi due che hanno fatto una mozione sono state Appendino e Raggi, quindi non e' una contrapposizione politica, sono i sindaci che sanno che il decreto creera' problemi e vogliono cercare di risolvere la situazione. Farne una battaglia solo di bandiera sarebbe controproducente", avverte guardando al fronte dei sindaci.

Ad ogni modo, avverte la senatrice 'dissidente' M5s, "sul Contratto di governo il decreto Sicurezza non c'e'. Il Contratto parla di rimpatri, cosa che non e' stata per niente affrontata. Che poi ci potesse essere una contrapposizione di idee e' chiaro, ma cedere totalmente alla politica becera e xenofoba - accusa - di Salvini non me l'aspettavo".

M5s: Fattori, come figli divorziati dissento da nuovo papa' Salvini

"Siamo nella situazione dei figli divorziati che si ritrovano con un nuovo papa'? Io spero ancora che i due genitori tornino insieme e si liberino di questo nuovo papa'. Sono un po' la figlia che fa i dispetti per mandare via il nuovo papa'". La senatrice M5s Elena Fattori, ancora sotto la lente dei Probiviri e quindi a rischio esplusione, si racconta cosi' dai microfoni di 'L'Italia s'e' desta' su Radio Cusano Campus. "Difendo quello che era il programma M5s e mi ritrovo a essere considerata dissidente", aggiunge, chiarendo che in effetti "dissento da Salvini".

"Non so - riprende quanto al profilo disciplinare interno - quando decideranno sulla mia posizione nel M5s. Non ho capito l'obiettivo di questo messaggio di Capodanno che dice che il mio procedimento e' ancora aperto. Non ho la piu' pallida idea della situazione, c'e' un'entita' che non si capisce chi e', forse questi probiviri, che decideranno. E' un po' surreale". "Dicono che passero' al Pd? Ma dove vado? Io sono da sempre M5s e porto avanti il programma scritto insieme con i cittadini. Il Pd tra l'altro - annota Fattori - e' defunto".