Sicurezza, Zaia: "Ci dicono che siamo populisti, in realtà non siamo pirla"

Il governatori Attilio Fontana (Lombardia), Giovanni Toti (Liguria) e Luca Zaia (Veneto), insieme al condidato del centrodestra per il Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, si sono dati appuntamento a Trieste per condividere una linea comune da presentare sul tavolo delle trattative con lo Stato in relazione alla cosiddetta 'autonomia'. "Porteremo avanti temi come l’immigrazione, lo sviluppo economico, i rapporti finanziari con lo Stato e le competenze da decentrare" ha sottolineato Zaia.