Siena, minorenne uccide 63enne: "Voleva stuprarmi". Accusata di omicidio

Uomo ucciso nel senese, fermata 16enne; voleva stuprarmi

Una ragazza minorenne di 16 anni e' stata fermata dai carabinieri, con decreto di fermo di indiziato di delitto, per l''omicidio di un marocchino avvenuto nel Senese. La giovane, secondo quanto riferiscono gli stessi carabinieri, ha ammesso di essere l'omicida spiegando di esser stata aggredita dall'uomo il quale stava tentando di stuprarla.

Nei confronti della giovane, accompagnata in una casa di prima accoglienza della provincia di Firenze, e' stato emesso, dalla Procura per i minorenni di Firenze, un decreto di fermo di indiziato di delitto per "omicidio".

L'uomo, trovato completamente nudo, presentava numerose ferite di arma da taglio sul volto e sul busto. Le immediate indagini condotte dal Nucleo Investigativo e dalla Compagnia di Siena consentivano di ricostruire nel corso della notte la dinamica dell'episodio, individuandone la responsabile in una minore di 18 anni, che abita nello stesso stabile coi genitori. Alle contestazioni dei militari sulle contraddizioni nelle ricostruzioni della ragazza, la giovane ha infine ammesso di essere stata l'autrice del fatto, affermando di essere stata aggredita dall'uomo che aveva tentato di stuprarla.