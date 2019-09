Sigarette elettroniche, i morti negli Usa salgono a 12

Usa: morti legate a sigarette elettroniche salgono a 12

Salgono a 12 i decessi legati alle sigarette elettroniche negli Stati Uniti. Ad aggiornare il bilancio delle vittime, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), precisando di non aver ancora identificato la sostanza precisa che provoca i malori. La maggioranza delle vittima ha tuttavia fumato sigarette elettroniche contenenti Thc (tetraidrocannabinolo), sostanza chimica ritenuta la principale responsabile degli effetti psicologici e psicopatici provocati dalla cannabis. Il primo morto è stato registrato lo scorso agosto. L'amministrazione di Donald Trump sta valutando se mettere al bando le sigarette elettroniche in tutta la nazione.