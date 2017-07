Silurata Cecilia Strada

Cecilia Strada figlia del fondatore di Emergency, Gino, è stata seccamente silurata dopo la sfiducia del direttivo dalla presidenza che occupava dal 2009 con uno stringato comunicato stampa:

Rossella Miccio è la nuova Presidente di Emergency.



Ha iniziato a lavorare nell'associazione nel 2000, occupandosi di Afghanistan. Nel 2007 è diventata co-direttore dei Programmi umanitari, curando in particolare i rapporti con le istituzioni internazionali, e si è occupata dello sviluppo di Emergency fuori dall'Italia.



Rossella Miccio succede a Cecilia Strada, che è stata Presidente dal 2009 a oggi e che rimarrà membro del Consiglio direttivo.



Ringraziamo Cecilia Strada per gli anni passati insieme e auguriamo buon lavoro a Rossella Miccio.



(10 luglio 2017)

La Strada è stata dunque sostituita da Rossella Miccio, una dirigente interna.

All’origine del siluramento pare ci siano due motivi, come riporta l’Espresso; il primo relativo ai finanziamenti da parte di governi e aziende e poi il fatto che il direttivo temeva che se Cecilia Strada fosse rimasta al vertice i loro ruoli sarebbero stati messi in discussione.

Emergency è stata già in passato già al centro di discussioni relative ai finanziamenti:

In ogni caso la figlia Cecilia è nota per alcune polemiche ed affermazioni che fecero scalpore come quando disse: “Ospitare dei profughi a casa mia? Perché dovrei?”

Una presa di posizione assai strana per chi dovrebbe dar seguito pratico alla declinazione teorica dell’accoglienza e che non ha aiutato l’immagine pubblica di Emergency.