Silvia Romano, 'velo integrale e volto oscurato': così è stata rapita in Kenya

Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, "è stata costretta a indossare un niqab" che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori "le mettono sul viso e sulle mani" del fango per non farla riconoscere. Lo riferiscono all'ANSA fonti nella zona in cui la giovane è tenuta in ostaggio e a Malindi. Sempre per non farla riconoscere, i sequestratori "le hanno tagliato le treccine" con un coltello, ritrovate domenica scorsa nella foresta a nord di Malindi. Secondo le fonti riportate dall'Ansa, "è naturale che i rapitori abbiano fatto questo, perché si trovano in una zona a prevalenza musulmana caratterizzata dalla presenza di tribù di origini somale, tra cui gli 'Orma' a cui appartengono i sequestratori. Si tratta di comunità dedite alla pastorizia e all'agricoltura nelle quali il niqab è molto diffuso.

Kenya: Moavero, faremo tutto per riportare Silvia Romano a casa

"I fatti del Kenya sono gravi. Rimaniamo in costante contatto con le autorita' del Kenya per seguire gli sviluppi. Siamo motivati a fare tutto il necessario per riportare la nostra compatriota a casa". Lo afferma il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, sulla connazionale Silvia Romano, rapita in Kenya. Moavero ha parlato a margine di un convegno sulla pena di morte.