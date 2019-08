Simon Gautier è morto: trovato in un burrone. Il turista francese era disperso

E' stato trovato morto in un burrone Simon Gautier, il giovane escursionista francese disperso nei giorni scorsi nel Cilento. Il corpo dell'escursionista è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di san Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Scrutando con un binocolo una zona del territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano, su cui si stavano concentrando le ricerche, ha notato dapprima uno zaino e poi, poco distante, il corpo immobile dell'escursionista. Il posto è stato raggiunto da altri soccorritori, che hanno accertato il decesso del giovane francese. Vista la zona impervia è stato deciso di procedere con la luce del giorno al recupero e alla traslazione della salma, che quindi non sarà spostata prima di domattina. Il ritrovamento del corpo di Simon è avvenuto proprio mentre a Scario si svolgeva una veglia di preghiera ed una fiaccolata per l'escursionista francese. Il giovane appassionato di trekking estremo viveva da due anni a Roma, dov'era impegnato a scrivere una tesi sulla storia dell'arte.