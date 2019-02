Sindacato Arma, eletto Capitano Ultimo. Fu l'uomo che catturò Totò Riina

Sergio De Caprio, il 'Capitano Ultimo' che catturo' il boss della mafia Toto' Riina, e' il presidente del primo sindacato dei carabinieri (Sindacato italiano militare). A proclamarlo sono stati 250 militari dell'Arma, giunti da ogni parte della penisola e riunitisi in un albergo della Capitale per la prima assemblea generale del sindacato che vede iscritte anche alcune donne militari.

"Per me e' un onore, e' un privilegio. Penso a tutti coloro che hanno combattuto fino ad oggi per questo traguardo, subendo anche discriminazioni. La strada che percorreremo puntera' alla tutela dei diritti - ha detto 'Ultimo' che era collegato al telefono -. Comincia un lungo cammino che percorreremo con umilta'. Combatteremo insieme per i carabinieri che tutelano i cittadini. Io non ho paura, vi guardo negli occhi e so che siete miei fratelli".

Sulla sua pagina Facebook De Caprio aveva scritto: "Ci sono battaglie che non hanno un padrone, che non si lasciano manipolare. Si fanno semplicemente, solo per arrivare tutti insieme alla meta. Come se rimanere uniti rappresenti la vittoria piu' grande".