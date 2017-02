Siracusa, centinaia di bambini non vanno a scuola. Denunciati 500 genitori

SCHIAFFO 5 - Mariaelisa Bonaglia, preside della scuola elementare di Flero (Brescia). Al saggio musicale di fine anno i 150 alunni non cantano “Astro del Ciel” e scoppia la polemica. E' stato fatto per non irritare gli islamici? Lei la chiude così: "L'assenza del testo in alcuni dei numerosi canti ad ispirazione religiosa e' semplicemente motivata da esigenze stilistiche e dalla necessita' di dare il giusto spazio anche all' esibizione strumentale degli studenti dell'indirizzo musicale”. Mah.

Scuola: controlli anti dispersione a Siracusa, 500 casi segnalati

Controlli contro la dispersione scolastica in provincia di Siracusa. Cinquecento le persone segnalate dai carabinieri all'autorita' giudiziaria per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. Si tratta, per lo piu', di ragazzi di eta' compresa tra gli 8 ed i 12 anni e in maggioranza di sesso maschile.

Spiega il comandante provinciale, colonnello Luigi Grasso: "L'Arma dei carabinieri e' ed intende rimanere vicina al mondo della scuola e dei giovani, collaborando ad ogni iniziativa in tema di legalita' e di impegno sociale. La dispersione scolastica va combattuta in modo convinto, il fenomeno costituisce una piaga dalle conseguenze oltremodo negative sulla sana crescita dei ragazzi e sull'equilibrio della societa'". In questo ambito il comando provinciale da tempo ormai e' presente con propri rappresentanti nelle scuole dove vengono tenute conferenze per sensibilizzare anche i ragazzi in eta' scolare meno avanzata, al contrasto del bullismo e cyberbullismo, ma anche a non cadere nei fenomeni quali il gioco d'azzardo patologico e l'uso degli stupefacenti.