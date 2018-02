Siracusa, ci sono altri due magistrati indagati

Ci sono altri due magistrati coinvolti nell'inchiesta che due giorni fa ha portato all'arresto di 15 persone, tra cui il pm Giancarlo Longo, accusato di corruzione. Si tratta di altri due magistrati che hanno lavorato, come Longo, alla Procura di Siracusa. I due, Marco Di Mauro e Maurizio Musco, sono indagati, come si apprende da ambienti giudiziari. Risulta indagata anche un'altra donna, un avvocato. Ieri pomeriggio gli uomini della Guardia di Finanza di Messina su delega della Procura sono tornati a Siracusa per effettuare nuove perquisizioni e consegnare gli avvisi di garanzia ai due magistrati.

Corruzione: Cafiero De Raho, azione bonifica in ogni istituzione

"Sono fatti particolarmente gravi". Cosi' il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, oggi a Reggio Calabria per la firma di un protocollo d'intesa tra procure in materia di misure di prevenzione, ha risposto alle domande dei cronisti sul "Sistema Siracusa", l'inchiesta che ha svelato l'esistenza di una presunta cupola formata da magistrati, avvocati e imprenditori che avrebbe tentato di depistare e pilotare processi. "Personalmente - ha aggiunto Cafiero De Raho - in qualunque convegno abbia parlato della forza della 'ndrangheta, ma questo vale per qualunque altra forza criminale, ho sempre sostenuto che la 'ndrangheta e la mafia e la camorra sono forti, perche' sono state capaci di accogliere nel proprio seno gli uomini delle istituzioni, e non e' escluso ne' appartenenti alle forze dell'ordine, ne' appartenenti alla magistratura, ne' appartenenti a qualunque altra istituzioni, d'altro canto in passato le indagini ce lo hanno dimostrato, oggi ce lo confermano anche sotto il profilo della corruzione, laddove diciamo che la corruzione e' il primo strumento attraverso il quale le mafie entrano nelle pubbliche amministrazioni e quando ci sono fatti come questi, al di la' di quelle che saranno naturalmente le sentenze, quindi la certezza della responsabilita', il cittadino non puo' avere fiducia. Allora - ha concluso il procuratore nazionale antimafia - e' innanzitutto importante che si operi attraverso un'azione di bonifica all'interno di qualunque istituzione pubblica".