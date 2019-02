Siria, ucciso jihadista francese: era la 'voce' dell'Isis

Siria: ucciso jihadista francese Fabien Clain. Era la 'voce' dell'Isis

Il jihadista francese, Fabien Clain, e' stato ucciso in Siria, ieri, da un raid della coalizione internazionale e suo fratello Jean-Michel e' rimasto gravemente ferito. Lo rivela France Info, riferendo che Fabien Clain e' stato colpito da un attaco aereo a Baghouz, ultima roccaforte dell'Isis in Siria. Il governo francese sta aspettando i risultati del test del Dna per confermare ufficialmente la sua morte. Le voci dei fratelli Clain erano state identificate nelle rivendicazioni audio dell'Isis degli attentati a Parigi del 13 novembre 2015.