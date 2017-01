Slavina sull'hotel: almeno 3 morti. "27 dispersi, anche bambini". Foto-video

Continuano le ricerche per salvare le persone sepolte sotto le macerie dell'hotel Rigopiano, travolto ieri da una valanga nel comune di Farindola in provincia di Pescara, conseguenza delle nuove scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia. Dopo l'uomo estratto senza vita stamattina, sono stati estratti altri due corpi. Due persone sono in salvo, ma ci sono ancora oltre venti dispersi. Un colonna mobile con una turbina apristrada è arrivata dove si trovava il tetto. Dopo aver liberato il piazzale i mezzi meccanici hanno iniziato a scavare. Unità cinofile dei vigili del fuoco sono in azione ma al momento non si sente nulla. I vigili del fuoco, di fronte al disastro, hanno detto: "L'albergo è stato spazzato via, non esiste più".

Terremoto, valanga di neve travolge l'hotel Rigopiano. Tutti i video

I racconti dei soccorritori sono però drammatici e secondo alcuni soccorritori fanno temere che ci possano essere molte vittime: "Chiamiamo ad alta voce, ci sono le luci, ma nessuno ci risponde". La struttura si è spostata di 10 metri a causa dell'impatto della slavina che l'ha travolta.

"Stiamo lavorando per prestare soccorso ai superstiti e cercare eventuali dispersi. Al momento non possiamo confermare che ci siano vittime", ha precisato Antonio Crocetta, delegato abruzzese del corpo nazionale del Soccorso Alpino, che, insieme ad altri soccorritori, ha raggiunto l'Hotel Rigopiano. "La situazione - dice il soccorritore - e' molto complicata perche' ci sono tre metri di neve. E' stato aperto un varco con una turbina e quindi abbiamo raggiunto il luogo dell'incidente con gli sci da alpinismo".

Slavina su hotel: amico superstite, clienti volevano andare via

"Giampiero e tutti gli ospiti dell'albergo, avevano pagato e avevano raggiunto la hall pronti per ripartire non appena sarebbe arrivato lo spazzaneve. Gli avevano detto che sarebbe arrivato alle 15, ma l'arrivo e' stato posticipato alle 19. Avevano preparato gia' le valigie. Tutto i clienti volevano andare via". Cosi' Quintino Marcella, ristoratore e datore di lavoro di Giampiero Parete superstite della valanga che ieri pomeriggio ha colpito l'Hotel Rigopiano, a Farindola (Pescara). Parete ha lanciato l'allarme proprio al ristoratore.

L'sms: "Aiuto, stiamo morendo di freddo". Salve due persone

"Aiuto aiuto stiamo morendo di freddo". I soccorritori, che si sono mossi sugli sci a causa di una serie di slavine e materiali (tronchi di alberi) che ostacolano il cammino dei mezzi sulle strade, hanno messo in salvo stamattina due persone che erano ospiti dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara). "Sono in salvo due persone - scrive il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco sul suo profilo Facebook - le stesse che avevano mandato il messaggio di aiuto. Ci sono parecchi feriti, ma non si sa ancora quanti sono ancora dispersi o addirittura morti. Certo che la struttura e' stata presa in pieno dalla slavina, tanto che si e' spostata di dieci metri!". Il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, sempre su Facebook, scrive "la valanga e' di grandi dimensioni e ha coinvolto integralmente l'hotel. La zona resta pericolosa per eventuali distacchi".



Slavina su hotel: uno dei salvati in stato di ipotermia

Una delle due persone tratte in salvo all'hotel 'Rigopiano' di Farindola (Pescara) e' in stato di ipotermia. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono definite serie. L'uomo e' stato trasportato dall'elicottero della Capitaneria di Porto, a bordo del quale c'era un infermiere del 118 di Pescara, all'aeroporto d'Abruzzo per essere poi trasferito all'ospedale di Pescara. Intanto, il Coc di Penne sta allestendo una struttura per accogliere i parenti degli ospiti dell'albergo. Testimoni sul posto, si legge in una nota, "in contatto con il Soccorso Alpino riferiscono che l'albergo era occupato da circa 20 ospiti ai quali si aggiungono i dipendenti in servizio". Il Soccorso Alpino "sta intervenendo con quattro squadre provenienti dall'Abruzzo e dalle regioni limitrofe".

Maltempo: testimone, hotel Rigopiano sotto cumuli di neve

I soccoritori sono in contatto con una persona che e' riuscita ad uscire dalla struttura. Ha riferito che una slavina ha travolto l'hotel e che una parte dovrebbe essere crollata. Ha detto inoltre che c'erano ospiti, ma non saputo fornire indicazioni sulle loro condizioni. Anche un'altra persona è riuscita a lasciare l'albergo e a lanciare l'allarme al 118.

Farindola (PE), l'hotel Rigopiano prima della slavina che lo ha travolto Guarda la gallery

Terremoto: 82 scosse in Centro Italia da mezzanotte





Sono state 82 le scosse di terremoto registrate dalla mezzanotte nelle aree del Centro Italia, colpite dal sisma del 24 agosto dello scorso anno. Le piu' forti, di magnitudo 3.5 sono state registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 2,28 in provincia di L'Aquila, ad una profondita' di 10 chilometri. La scossa si e' verificata a 3 chilometri da Montereale e 5 da Capitignano. La seconda scossa, sempre di magnitudo, 3.5 si e' verificata nella provincia di Rieti alle 2.53, ad una profondita' di 8 chilometri. La scossa si e' verificata a 4 chilometri da Amatrice.