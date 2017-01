Slavina sull'hotel Rigopiano, notte senza segnali di vita dai 30 dispersi

Uomini e macchine scavano da ore tra neve e macerie nella speranza di trovare altri superstiti della valanga che ha investito l'hotel Rigopiano, nel comune di Farindola, sul versante pescarese del Gran Sasso.

All'interno dell'hotel Rigopiano, i corridoi invasi dalla neve. VIDEO

SLAVINA SULL'HOTEL RIGOPIANO, SI CONTINUA A SCAVARE. SONO 30 I DISPERSI

Si scava, con cautela e tenacia, ma finora nessun segno di vita e' salito in superficie. Anche se resta fermo a tre al momento il numero ufficiale di vittime in seguito alla slavina che si e' abbattuta mercoledi' pomeriggio sull'hotel Rigopiano, in territorio di Farindola, alle pendici del Gran Sasso d'Italia. E resta incerto, ovvero non ufficializzato, il numero di dispersi tra dipendenti e clienti, numero che pero' sarebbe purtroppo tra i 25 e i 30. E' stata una slavina devastante, che ha pressoche' sepolto gran parte della struttura, facendosi anche strada all'interno dei vari ambienti che la costituivano, e poi spazzato via quello che trovava sulla sua strada, cosi' come aveva gia' fatto con un fronte ampio di alberi che era a monte dell'albergo.

IN TRAPPOLA DENTRO L'HOTEL: NON C'ERA LO SPAZZANEVE

Anzi, quell'ammasso di tronchi e' stato il di piu' che ha portato distruzione e lutti perche' l'onda d'urto e' stata ancor piu' forte. Un evento-killer innescato probabilmente dalle 4 scosse sismiche di magnitudo tra 5,1 e 5,4 della mattina di mercoledi' con epicentro l'area dell'Aquilano ma fortemente avvertite in questo versante della regione abruzzese dove il rischio valanghe era gia' classificato 4 (su una scala di 5) a causa dei grandi apporti di neve per diversi giorni di seguito. Una slavina che ha inoltre provocato una sorta di 'traslazione' dell'edificio, vale a dire lo ha spostato di una decina di metri in avanti, e non e' escluso che alcuni dei dispersi siano stati travolti e trascinati fuori dal perimetro dell'edificio. Non a caso le ricerche dei vigili del fuoco con le squadre specializzate in questo tipo di attivita' ed anche quelle condotte dai componenti del Soccorso alpino e speleologico riguardano anche la zona estera all'hotel, cioe' il fronte in pendenza della valanga nevosa. .