Sestriere, slavina su condominio. Allerta valanghe sale al livello massimo

Una slavina si è abbattuto contro un condominio di Sestriere, in Piemonte. Non si sono feriti. Alcune persone, inizialmente intrappolate nella neve, sono poi state tratte in salvo dai soccorritori. Cinque famiglie sono state evacuate. Il condominio travolto dalla slavina e' il Bellevue che si trova a poca distanza dalla strada provinciale 23 della Val Chisone, gia' precedentemente chiusa al traffico proprio per il maltempo.



Secondo quanto scrive Repubblica, la prima scena che hanno incontrato i soccorritori e' quella della neve "entrata" nell'alloggio del piano rialzato: "la massa ha invaso corridoio e salotto". La zona di Sestriere e' isolata mentre e' rischio valanghe anche nella provincia di Vercelli. Critica inoltre la situazione in Valle d'Aosta, soprattutto a a Breuil/Cervinia dove e' stata nuovamente disposta la chiusura della strada regionale e dove sono circa 5.000 i turisti e i residenti di Cervinia isolati fino a quando il blocco non sara' revocato.



Foto Twitter @crocerossa



VALANGHE, MASSIMA ALLERTA

Sale in Piemonte il pericolo valanghe. Secondo l'ultimo bollettino Arpa, il livello entro stamattina raggiungerà il grado 5 a causa della densità e dell'umidità della neve fresca che rendono il manto nevoso molto instabile, tanto che, si legge ''sono attese le valanghe spontanee di grandi dimensioni dai siti che non si sono ancora scaricati''. In particolare, precisa la nota, ''sono possibili valanghe spontanee diffuse di medie e grandi dimensioni con possibile interessamento della viabilità e delle infrastrutture di fondovalle''. Per quanto riguarda neve e pioggia, secondo Arpa, le precipitazioni persisteranno anche nelle prossime ore, fino alla mattinata di domani sulle pianure e le zone occidentali, mentre sulle zone settentrionali tenderanno a persistere maggiormente. La quota delle nevicate rimane intorno ai 1400-1300 m per calare leggermente fino ai 1000 m nella notte. ''Questo determina - sottolinea il bollettino - il permanere di una situazione di allerta arancione per pioggia e neve sulle zone occidentali di Alpi Graie e Cozie centrosettentrionali e di allerta gialla sulle restanti aree, ad eccezione delle pianure orientali e la zona al confine con il genovese, dove le precipitazioni sono decisamente inferiori''.



Maltempo: ancora pioggia e neve al nord Italia





Un'ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull'Europa occidentale, continua a determinare condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell'Italia, apportando precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, e abbondanti nevicate a quote di montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di domenica. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticita' idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede dal primo mattino di domani, martedi' 9 gennaio, il persistere di precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, con nevicate abbondanti al di sopra dei 1200-1400 metri sulle Alpi occidentali e al di sopra dei 1600-1800 metri sulle Alpi orientali, in abbassamento rispettivamente fino a 1000 e 1200 metri. Sulla base dei fenomeni previsti e' stata valutata per la giornata di domani, martedi' 9 gennaio, allerta arancione su gran parte del Piemonte e sulle zone centrali del Veneto. Valutata allerta gialla sulla Valle d'Aosta, sul restante territorio del Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, sul settore nord occidentale e sul nodo idraulico di Milano in Lombardia, sulla Liguria, sui bacini centrali e occidentali dell'Emilia Romagna, sulla Lunigiana in Toscana, sul Lazio, sul settore orientale dell'Abruzzo, sulle aree dell'Alto Volturno e del Medio Sangro in Molise.