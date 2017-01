Slavina hotel:ritardi nei soccorsi,elicotteri e strade. Cosa non ha funzionato

L'allerta non ascoltata. I ritardi di oltre dieci ore. Gli appalti fermi per la burocrazia. Le strade senza nessuna manutenzione. Gli elicotteri a terra a causa di un braccio di ferro tra Carabinieri e Vigili del Fuoco. Ecco tutto quello che non ha funzionato nei soccorsi all'hotel Rigopiano, sommerso da una slavina.

SLAVINA SULL'HOTEL: I RITARDI NEI SOCCORSI

Nella tragedia della slavina sull'hotel Rigopiano sono tante le cose a non aver funzionato. Il primo fattore, il più evidente, è quello del ritardo per certi versi clamoroso nei soccorsi. L'arrivo in orario dello spazzaneve avrebbe salvato gli ospiti dell'hotel. Erano tutti pronti per andarsene ma lo spazzaneve non è arrivato. Prima è arrivata la slavina che li ha travolti. Nell'organizzazione dei soccorsi qualcosa è andato storto, o quantomeno in maniera molto rallentata. La prima richiesta di aiuto partita dall'hotel è delle 17,40. Prima delle 20 non si è mosspo nessuno. Gli aiuti sono partiti più di due ore la richiesta di soccorso e sono arrivati solo alle 4 del mattino. Un tempo lungo, lunghissimo, che non ha permesso di salvare le persone coinvolte nel crollo.

SLAVINA SULL'HOTEL: STRADE SENZA MANUTENZIONE

I soccorsi non sono stati di certo aiutati dalle condizioni, pessime delle strade.Anche adesso molti Comuni sono irraggiungibili, interi paesi e frazioni abbandonati a loro stessi. Ci sono tante persone isolate che rischiano la vita. Gli spazzaneve fanno davvero fatica anche perché le condizioni delle strade sono drammatiche. E c'è chi afferma che la colpa sia anche la sparizione delle province, che lascia le strade senza un vero e proprio responsabile.

SLAVINA SULL'HOTEL: SPAZZANEVI SENZA AUTISTI

Ad aggiungere del surreale a una situazione davvero drammatica la denuncia di Zonacanale, secondo cui cinque spazzaneve della provincia di Chieti non hanno potuto essere utilizzati perché non ci sono autisti in grado di guidarli. E così in piena emergenza, quando ci sarebbe bisogno di qualsiasi mezzo in funzione, questi cinque restano al palo.

SLAVINA SULL'HOTEL: ELICOTTERI A TERRA

A tutto ciò si aggiunge un altro elemento ai limiti dell'inquietante. Ci sono anche degli elicotteri che sono fermi a terra mentre potrebbero essere utilizzati in aiuto delle persone. Si tratta degli eglicotteri dell'ex base del Corpo forestale presso l'aeroporto Ciuffelli. La base è chiusa e ci sono tre elicottteri chiusi negli hangar per motivi burocratici. Il passaggio del Corpo forestale nei carabinieri ha sostanzialmente bloccato gli elicotteri anche per un braccio di ferro, riporta il Fatto Quotidiano, tra Corpo dei Vigili del Fuoco e Arma dei Carabinieri.

APPALTI PER LE CASETTE E PER I CAMPI CONTAINER FERMI PER LA BUROCRAZIA

Un altro elemento che non ha funzionato, anche se non è direttamente collegato alla tragedia dell'hotel Rigopiano, è quello delle casette per il post terremoto. Renzi aveva promesso lo scorso 29 novembre che entro Natale sarebbero state pronte le prime casette di Amatrice per gli sfollati. Non è andato così. Gli sfollati ancora non hanno un alloggio e soprattutto non hanno un luogo dove stare in sicurezza. E in tutto ciò esistono solo tre campi container. Il motivo? La burocrazia. La girandola di appalti e moduli sta rallentando il tutto, con buona pace di chi vorrebbe avere un tetto sopra la propria testa.