Slavina sull'hotel/Protezione Civile, Errani, Esercito:scontro tra istituzioni

Protezione Civile, governo, Esercito, sindaci, Regioni. E' tutti contro tutti nella vicenda dell'emergenza neve che ha portato alla tragedia della slavina sull'hotel Rigopiano in Abruzzo.

CAOS SULLA PROTEZIONE CIVILE. SPACCATURA TRA CURCIO ED ERRANI

In Abruzzo lo si ripete spesso: "A Roma si devono svegliare". La critica è rivolta a tutte le istituzioni, in particolare governo e Protezione Civile, tra i quali è cominciato il rimpallo delle responsabilità. La poca chiarezza sulla catena di comando sta portando a una spaccatura tra il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il commissario Vasco Errani. Finora infatti il centro di comando era sempre stato della Protezione civile. E invece la situazione di massima emergenza ha evidentemente convinto il governo della necessità di una guida "politica" che si affianchi a quella "tecnica". Con Errani impegnato però nella ricostruzione. Nel frattempo Curcio ha risposto a Bertolaso che aveva parlato di "due galli nello stesso pollaio" riferendosi a lui ed Errani. "Chi solleva polemiche su ipotetici ritardi, lancia accuse, vuol dire che non ha capito come funziona il sistema di Protezione civile. E chi tocca il sistema tocca il Paese", ha detto Curcio.

BERTOLASO: "PROTEZIONE CIVILE, MANCA LA CATENA DI COMANDO"

Il Giornale intervista l'ex dirigente dalla protezione civile Guido Bertolaso, il quale punta alla luce di quanto sta accadendo con la nuova emergenza terremoto-maltempo, punta l'indice contro l'attuale catena di comanda "duale". Per Bertolaso infatti "c'è stata una interferenza della politica che non doveva essere accettata. Mi fa male e non trovo giusto vedere che lo sforzo immenso compiuto nel primo decennio del Duemila per migliorare l'organizzazione della Protezione Civile venga dissipato in questo modo". "Le inefficienze e gli errori commessi in questi giorni sono sotto gli occhi di tutti". "Il punto è che è stata disarticolata la catena di comando e controllo. Chi comanda di fronte a un'emergenza, chi è che dà gli ordini? Curcio o Errani? Oppure Zingaretti e i presidenti di Regione? L'emergenza non è una ginnastica democratica, è una questione serissima, la tempestività può salvare vite umane. E in Italia l'emergenza è continua tra vulcani, nevicate, terremoti, incendi, il rischio idrogeologico del nostro territorio". In Centro Italia lei ritiene ci sia stata una sottovalutazione dei rischi collegati al maltempo? «Sì, si sapeva che erano previste violente nevicate. Io stesso dovevo andare nelle Marche ma ho rinviato dopo aver visto le previsioni del tempo. Bisognava adottare misure preventive, rinforzare i tralicci, fare arrivare mezzi dalle Regioni dove in queste ore ci sono le margherite. Sa quante turbine ha la Società Autostrade? Circa 250. Ne sono state usate una quindicina".

EMERGENZA NEVE, TUTTI I MEZZI IMPIEGATI

Sono quasi settemila le forze dispiegate, sui territori colpiti dal terremoto. Circa tremila i mezzi di soccorso impegnati. Lo comunica la Protezione Civile sottolineando che "il sistema di protezione civile, gia' attivo sul territorio per l'emergenza neve, e' prioritariamente impegnato nelle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione". Settemila forze "dispiegate sui territori colpiti, tra gli appartenenti alle diverse strutture operative, ai centri di competenza tecnico scientifica e alle aziende erogatrici di servizi essenziali. A questi si aggiunge tutto il personale delle amministrazioni statali e di quelle delle aree interessate dal sisma, delle associazioni di volontariato regionale e locale, delle organizzazioni nazionali di volontariato (attive per l'emergenza neve: Anffvc, Ana, Anpas, Cisom, Cri, Fir-cb, Misericordie, Modavi, Prociv Arci, Corpo Aib, Cnsas) e delle colonne mobili attivate dalle altre Regioni (Provincie autonome di Trento e Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto). I mezzi di soccorsi complessivamente impegnati sono circa tremila". E' una squadra "composta da uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e Speleologico, del 118, della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, presente con unita' cinofile, e' impegnata da molte ore su una slavina che ha colpito l'Hotel Rigopiano, nel comune di Farindola (Pescara). Si tratta nel complesso di 135 uomini e 25 mezzi, al lavoro ininterrottamente in una situazione di difficolta' estrema. Al momento sono due le vittime accertate dalla Prefettura di Pescara, che si aggiungono alla vittima estratta ieri dai Vigili del Fuoco da un edificio crollato a Castel Castagna a Teramo. Nella frazione Ortolano di Campotosto, dove sono ancora in corso attivita' di ricerca di un disperso, oggi e' stata portata a termine l'evacuazione della popolazione, disposta dal Sindaco preoccupato per le condizioni generali di sicurezza. La situazione critica si e' risolta positivamente grazie a un intervento congiunto di mezzi aerei e squadre a terra dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. Circostanze di questo tipo, caratterizzate da piccole o piccolissime frazioni rimaste isolate, sono particolarmente numerose nelle Marche e in Abruzzo, dove si sta procedendo sulla base di segnalazioni di casi critici e verifiche puntuali".