Smantellata banda di ladri d'arte, 17 arresti. Salvata una biga bronzea

Blitz dei carabinieri della compagnia di Gravina di Catania per smantellare una banda di ladri d'arte, autori tra l'altro del furto della biga bronzea di Morgantina, trafugata nel mese di giugno del 2017 da una delle storiche cappelle del camposanto di Catania. L'opera, smontata in due parti nascoste tra Aci Catena e Enna, stava per essere venduta ad un collezionista tedesco che per averla stava per sborsare un milione e mezzo di euro. Diciassette le persone arrestate: sono accusate di rapina, estorsione, ricettazione e furto di opere antiche. Le indagini hanno consentito di sgominare un gruppo criminale "a elevata pericolosità sociale", specializzato nella commissione di reati contro il patrimonio nelle province di Catania, Enna e Siracusa. Della scomparsa della Biga si era occupato tempo fa anche il programma televisivo "Chi l'ha visto". I ladri per compiere il colpo hanno utilizzato un elicottero con il quale, grazie alla complicità di un custode del cimitero, hanno imbragato la Biga con i cavalli per portala via.