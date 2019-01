Smog, M5s: "Emergenza, 90mila morti in Italia e pianura padana maglia nera Ue"

SMOG, M5S: È EMERGENZA: 90.000 MORTI IN ITALIA E PIANURA PADANA MAGLIA NERA UE

“I ministri della Salute giulia Grillo e dell’Ambiente Sergio Costa hanno assunto una decisione molto importante, oggi, convocando al tavolo per la qualità dell’aria i presidenti delle Regioni del Nord e i sindaci delle grandi città per adottare misure commisurate al livello di emergenza che ormai si è toccato da tempo a causa dell’inquinamento atmosferico. Il MoVimento 5 Stelle e il governo hanno ben chiaro il quadro della situazione, che peraltro è sotto gli occhi di tutti”. Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle Alberto Zolezzi, medico eletto in Lombardia, membro delle commissioni Ambiente ed Ecomafie.

“Nel Nord Italia vive il 95% degli europei che rischiano malattie respiratorie legate a polveri ultrasottili, biossido d’azoto e ozono. La Pianura Padana è maglia nera europea, seguita tra le città da Frosinone. E 90mila persone in Italia muoiono per smog ogni anno. Non possiamo più aspettare! Quest’emergenza ci costa miliardi in termini di danni alla salute e all’ambiente, ma anche in termini di procedure d’infrazione aperte dall’Ue” prosegue Zolezzi. “Il nostro programma e il contratto di governo parlano chiaro sulle risposte necessarie a fronteggiare questa piaga, il governo è al lavoro per metterle in pratica e ha già individuato la via: riconversione ecologica dell’economia, mobilità sostenibile, città più vivibili e tanto altro. Ciascuno ora deve fare la propria parte, cittadini e soprattutto istituzioni. Se qualcuno si tira indietro porterà sulla propria coscienza le drammatiche conseguenze della propria inerzia. Un esempio di quello che si potrebbe fare senza troppi sforzi? Prendiamo i 10 miliardi per il Tav Brescia-Padova e destiniamoli al raddoppio delle linee per pendolari. I benefici per salute e ambiente sarebbero immediati!” conclude il deputato del MoVimento 5 Stelle.