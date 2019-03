Sogin invita i cittadini negli impianti nucleari. Boom di adesioni e sold-out

Alzi la mano chi non sogna di visitare una centrale nucleare. Sospinti dalla visione di film e telefilm di culto, i curiosi di osservare un impianto nucleare in dismissione sono tantissimi e lo dimostra il boom di adesioni all'iniziativa della Sogin, la società di Stato che si occupa per l'appunto di decommissioning (smantellamento) nucleare.

Si tratta di Open Gate 2019, evento che permetterà il 13 e 14 aprile prossimi a tutti gli interessati (previa iscrizione sul sito sogin-it entro il 31 marzo 2019) di avere accesso guidato alle centrali nucleari di Trino, Latina e Garigliano. In programma anche la visita all'impianto di Caorso, che tuttavia è già sold-out.

Il tutto esaurito che denota grande interesse del pubblico nell'iniziativa si sposa alla perfezione con i risultati ottenuti dalla Sogin, illustrati in una affollata conferenza stampa di qualche giorno fa. Lo scorso anno, nel 2018, la Sogin ha visto infatti compiersi un'attività di smantellamento nucleare del valore di 80,4 milioni di euro, "il miglior risultato dalla fondazione della società", come ha illustrato Luca Desiata, Amministratore Delegato della Sogin.

Che ha aggiunto: “Nel 2018 abbiamo donato una significativa accelerazione alle nostre attività, proseguendo sulla scia dell’efficienza operativa e ottenenendo una cospicua riduzione dei costi, al tempo stesso accrescendo le 'commesse' verso terzi all'insegna di una valorizzazione dei talenti interni e della parità di genere". La Sogin ha infatto nominato tre donne in ruoli cruciali e direttivi. Encomiabile, da parte della società di Stato, l'impegno per la riduzione dell'impatto ambientale delle procedure di smantellamento degli impianti, soprattutto di elementi delicati quali i reattori. Oltre allo smantellamento, la Sogin si occupa anche di "riciclare il riciclabile", donando nuova vita al materiale in dismissione, bonificato e quindi trasformato in oggetti di uso comune in una perfetta declinazione del concetto dell'economia circolare.

Tutto il processo descritto sopra sarà ampiamente sviscerato, con dovizia di particolari, in occasione delle visite guidate previste per l'Open Gate 2019 nei quattro impianti coinvolti dall'iniziativa. Dalla Sogin fanno sapere che, oltre al sold-out della centrale di Caorso, si sta inesorabilmente avvicinando anche il tutto esaurito per l'impianto di Latina, quindi chi fosse interessato è invitato a iscriversi quanto prima al sito della società per poter partecipare a un'esperienza indimenticabile e unica nel suo genere.