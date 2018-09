Soldi da Parnasi, la Lega come il Pd. Indagato il tesoriere Giulio Centemero

Anche il tesoriere della Lega Giulio Centemero è indagato dai magistrati romani per i soldi versati dal costruttore Luca Parnasi nelle casse della fondazione Più Voci. E anche per lui è scattata l’accusa di finanziamento illecito. I 250 mila euro elargiti nel 2015 per "acquisto di spazi pubblicitari" in realtà servivano - è la contestazione dei pm guidati dall’aggiunto Paolo Ielo - a sostenere economicamente il partito.

E' stato lo stesso imprenditore ad ammetterlo: "Pagavo la politica per garantirmi favori". Parnasi ha raccontato di aver trattato direttamente con Centemero. Proprio come accaduto con il tesoriere del Pd Bonifazi - incontrato nel suo ufficio all’interno della Camera dei deputati - ha ammesso di aver concordato i pagamenti. Qualche settimana fa - scrive il Corriere della Sera - il tesoriere aveva fornito una versione diversa: "Conosco Parnasi da anni, mi è stato presentato da un amico comune, poi da cosa nasce cosa. Quando fai attività no profit bisogna avere la faccia di tolla e lui ha accettato di sostenerci. È tutto tracciato". Ma le verifiche hanno dimostrato che quei soldi erano un investimento sul partito e adesso si va avanti per accertare se successivamente siano stati elargiti altri finanziamenti. Fino a poche settimane prima del suo arresto, Parnasi ha avuto incontri con Matteo Salvini (dopo l’arresto il ministro lo ha definito "una persona per bene") e con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti che ha invitato a cena il 12 marzo scorso, una settimana dopo la vittoria elettorale.

Lo aveva concordato qualche giorno prima con Luca Lanzalone, allora presidente di Acea e consulente della sindaca Virginia Raggi, anche lui arrestato per corruzione. "Dal tenore della conversazione - annotano i carabinieri in una delle informative - si evince che l’incontro a cena deve rimanere riservato". Quando l’intercettazione è diventata pubblica Giorgetti non ha negato: "Siamo amici da 15 anni, ma c’era vino e due fette di salame".