Sollecito ha una nuova fidanzata “E’ amore”. Lei: “Ho lo sguardo di Amanda"

Raffaele Sollecito ha una nuova fidanzata. E la rivista Oggi ha raccolto le confidenze del ragazzo che è stato accusato dell’omicidio di Meredith Kercher a Perugia, insieme con Amanda Knox. I due sono stati scagionati per non aver commesso il fatto. È romena e ha 22 anni, si chiama Andreea Mihaela Gheorghe Burtea, e ha m13 anni meno di di Raffaele Sollecito, oggi 35 anni, assolto dopo un calvario giudiziario dall’accusa di aver ucciso Meredith Kercher, nel 2007, a Perugia. Lo rivela il settimanale Oggi. “Lei è come se avesse il potere di farmi sentire libero. Finalmente riesco a vivere un amore vero, svincolato da qualsiasi preconcetto o pregiudizio. Finalmente ho qualcuno che mi aiuta a guardare davanti a me. E se guardo al futuro mi vedo con lei. A luglio 2020 si laurea, il giorno dopo raccoglie armi e bagagli, viene a Milano e andiamo a vivere insieme”, racconta Raffaele Sollecito a Oggi.

Andreea rivela a Oggi anche come si sono conosciuti e innamorati: “Ero in Spagna per l’Erasmus e un giorno un professore mi disse che avevo uno sguardo da Amanda Knox. Non sapevo chi fosse questa Amanda Knox e sono subito andata a vedere su internet. E lì ho scoperto Raffaele. Con tutta la sua storia… Gli ho scritto un messaggio, lui mi ha risposto e a forza di scriverci è nato il desiderio di sentirci. Ci siamo parlati al telefono ed è venuto il desiderio di vederci… Quando Raffaele mi ha invitato a Milano non ho avuto il minimo dubbi”, racconta Andreea. “Sapevo d’andare alla ventura in una grande città dove non ero mai stata, dove non avevo amici o conoscenti. Raffaele era il mio unico riferimento. Lo conoscevo da poco, ma ero sicura che fosse una persona sensibile, incapace di fare del male, incapace addirittura di concepirlo”.