Persone più solidali: Salvini 2° solo al Papa. Di Maio 3°, nessuno di sinistra

Le persone che più aiutano il prossimo in Italia? Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Solo Papa Francesco, secondo gli italiani, è più generoso di loro. Ma i due vicepremier sono più solidali persino di Gino Strada. E nella classifica, dove compare anche il premier Giuseppe Conte, non compare nemmeno una figura di sinistra. E' il risultato della ricerca presentata nella prestigiosa sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dal celebre sondaggista Renato Mannheimer al premio "Il Campione" dei City Angels, importante appuntamento annuale al quale partecipa in veste di giurato anche il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino.

Ecco i risultati della ricerca di Mannheimer



I risultati della ricerca presentata da Mannheimer sono sorprendenti: il ministro dell'Interno Matteo Salvini battuto solo da Papa Francesco come la persona in Italia che aiuta maggiormente il prossimo. Se il leader della Lega si colloca in seconda posizione, l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, si aggiudica la medaglia di bronzo superando addirittura il fondatore di Emergency Gino Strada. Più staccati Bill Gates, Sergio Mattarella e Francesco Totti. Citati anche Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi e la Caritas. Fa la sua comparsa persino Leonardo Di Caprio ma non appare nessuna figura di sinistra. Ulteriore prova di come forse la sinistra si sia scordata del popolo.

Da sottolineare come le risposte degli intervistati siano state libere. Mannheimer ha infatti spiegato che durante il sondaggio non è stata fornita nessuna griglia prestabilita di nomi e ognuno ha indicato la propria scelta in maniera completamente autonoma.

PREMIO CAMPIONE: FOTO E VIDEO