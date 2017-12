Sondrio, travolge passanti con auto: si esclude terrorismo

La persona che oggi pomeriggio ha travolto con la sua auto tre passanti nel mercatino di Natale allestito in piazza Garibaldi a Sondrio, pronunciava frasi deliranti come fosse in preda a una sorta di delirio. Lo hanno riferito alcuni testimoni. L'uomo avrebbe agito sotto l'effetto di alcolici. Ora e' sottoposto ad accertamenti in ospedale. Fonti della questura escludono che si sia trattato di un atto terroristico, anche se le indagini sono in pieno svolgimento.

Sul caso lavora anche la Digos della locale questura. L'uomo, di Sondrio, avrebbe 25 anni e sarebbe da tempo in cura per disturbi mentali. Dopo aver investito le persone e' andato a schiantarsi con l'auto contro un palo; ha poi cercato di fuggire a piedi, ma e' stato bloccato da alcuni pedoni e dagli uomini della polizia locale. I poliziotti delle volanti, subito accorsi dopo l'allarme, lo hanno poi preso in consegna. Il bilancio e' di quattro feriti, fra cui lo stesso automobilista.

Tra le persone ferite una donna di 44 anni, travolta dalla vettura mentre si trovava davanti alla pista di pattinaggio allestita per Natale: lo schianto l'ha fatta battere violentemente la testa sul ghiaccio. E' stata ricoverata per trauma cranico in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Squadra Mobile e il dirigente Carlo Bartelli.