SONO VIVI! Lupo e Nuvola i due cani dell’Hotel Rigopiano ce l’hanno fatta!

A poco più di 24 ore di distanza dall’immane tragedia che ha colpito gli abitanti di Farindola (PESCARA) vi comunichiamo con tanta gioia che due cani dell’albergo travolto dalla slavina sono vivi! Nello stesso tempo, siamo pieni di speranza perché il loro ritrovamento è come un raggio di sole in questa notte di dolore. Tutta l’Italia, il mondo intero, stanno con il fiato sospeso seguendo la terribile vicenda… Per chi non lo conosce, l’hotel Rigopiano è al centro dell’attenzione perché è stato ricoperto da una slavina che ha sepolto sotto tonnellate di neve e detriti il personale e gli ospiti presenti in quel momento al suo interno. I soccorritori sono stati costretti a raggiungere l’albergo a piedi e sugli sci… e per ore hanno scavato a mani nude. Poche ore fa sono state trovate 6 persone vive e una di queste è una bambina. A dare la notizia sui social è stata Martina Rossi, che proprio da qualche mese lavorava nel resort Rigopiano.

Lupo e Nuvola, i pastori abruzzesi cresciuti sono ricomparsi a ben 11 chilometri di distanza dal disastro, a Villa Cupoli, una frazione di Farindola. I due cagnoni, docili ed affettuosi, erano sempre pronti ad accogliere i clienti al loro arrivo ma anche a presidiare e fare la guardia alla struttura durante la notte.

Da poco mamma Nuvola e papà Lupo avevano avuto 7 cuccioli… che erano con loro nell’albergo quando si è scatenato l’inferno. Al momento le ricerche continuano con la speranza di riuscire a salvare quante più persone possibile. I due cani hanno raggiunto una delle contrade di Farindola, Villa Cupoli e sono stati subito riconosciuti da un residente che li ha rifocillati. Non si sa nulla dei loro cuccioli ma, adesso che sono in salvo, magari potranno condurre i soccorritori nel posto dove si trovano intrappolate le persone.

fonte http://blog.pianetadonna.it