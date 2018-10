Spaccio via Pianezza a Torino: "Ora basta"

Lo spaccio in zona Lucento, a Torino, precisamente nell’area verde compresa tra le vie Pianezza, Oglianico, Foglizzo e Verolengo oltre ad essere ancora presente è aumentato negli ultimi giorni. Gli spacciatori, presenti all’interno del giardino, sono diventati più numerosi.

“Lo spaccio in quest’area è ormai da diverso tempo un problema noto, ma nonostante l’esposto effettuato in questura qualche giorno fa, la situazione negli ultimi giorni è peggiorata, purtroppo devo pensare che l’esposto effettuato non ha sortito nessun effetto.

Chiedo, a nome dei residenti del quartiere, illuminazione più idonea dell’area e una maggiore presenza di forze dell’ordine che effettuino i dovuti controlli. Non vorrei che il fenomeno diventi ancora più elevato, la paura di diversi residenti è che Lucento e via Pianezza possano diventare la nuova frontiera dello spaccio, in quanto in altre aree della città i controlli e gli arresti delle Forze dell’ordine e un maggior pattugliamento quotidiano stanno dando fastidio ai pusher.

Se la situazione non cambia sono pronto, insieme ad altri cittadini a scendere in strada, organizzando sit-in di protesta, non possiamo arrenderci al fenomeno che porta degrado e pericolo per i residenti fin dalle prime ore serali. I cittadini devono poter passeggiare nel proprio territorio sicuri a qualsiasi ora del giorno”. Lo dichiara Paolo Biccari, cittadino residente nella zona Lucento, da sempre pronto a raccogliere le segnalazioni dei cittadini torinesi e portare i problemi agli organi competenti.