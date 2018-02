SpaceX: lanciato con successo il super-razzo Falcon Heavy

E' partito da Cape Canaveral, in Florida, il Falcon Heavy di Space X, il piu' potente razzo al mondo. Il decollo e' avvenuto con successo, senza alcun intoppo dopo un prolungato rinvio per condizioni meteorologiche avverse. Il fondatore e CEO di SpaceX, il milionario e visionario Elon Musk, a bordo ha voluto piazzare la sua Tesla Roadster, rosso fiammante. Migliaia di persone riunite al Kennedy Space Center, sulla spiaggia ma anche nella zona ospiti del centro della Nasa, hanno festeggiato, con urla e applausi, lo storico decollo che potrebbe aprire la strada ai viaggi verso Marte.

Sette anni fa il Falcon Heavy era solo un modellino posto sul tavolo di una sala conferenze a Washington dove e' stato presentato alla stampa, accorsa non proprio in massa. A Cape Canaveral, per il lancio del razzo piu' potente del mondo, c'erano oltre 100.000 persone. Alle 21.45 ora italiana, i 27 motori del missile hanno cominciato a ruggire. Dopo due minuti e 30 secondi, i razzi laterali di supporto si sono sganciati e 10 minuti dopo sono tornati sulla terra. "Space Oddity" di David Bowie ha fatto da colonna sonora. A bordo nessun equipaggio ma un'auto sportiva decappottabile Tesla, con alla guida un manichino in tuta spaziale. L'ultima volta che un missile potente e' stato lanciato da Cape Canaveral risale al 2011, quando lo Space Shuttle e' partito per il suo ultimo viaggio, dopo aver traghettato in orbita gli astronauti per 30 anni. Nel 2018, quando la Nasa celebra il suo sessantesimo anniversario di attivita', la nuova corsa allo spazio, verso Marte, e' appannaggio, per la prima volta nella storia Usa, di una compagnia spaziale privata.