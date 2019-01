Spagna: trovato morto il bimbo caduto nel pozzo

Spagna: trovato morto piccolo Julen caduto nel pozzo

E' stato trovato senza vita il piccolo Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo lo scorso 13 gennaio, nel sud della Spagna, a Totalan. I soccorritori hanno "trovato il corpo senza vita del piccolo" all'1:25, ha reso noto un rappresentante del governo dell'Andalusia, Alfonso Gomez de Celis, via Twitter. Julen e' caduto nel pozzo, profondo 100 metri, mentre giocava in una zona dove i genitori stavano facendo un picnic.

Vicino al pozzo sono stati ritrovati il sacchetto dei dolci che il bimbo aveva in mano ed un ciuffetto di capelli. Di Julen non era stato registrato alcun segnale di vita ma questo non ha impedito ai soccorritori una corsa contro il tempo per cercare di salvarlo, scavando un tunnel orizzontale di circa quattro metri per arrivare dove poi lo hanno trovato senza vita. L'ultima microcarica era stata detonata poco dopo la mezzanotte.