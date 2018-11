Sparatoria a Los Angeles: uomo entra in un bar di universitari, molte vittime

Usa: sparatoria, 11 feriti soccorsi compreso un agente di polizia

Sono gia' 11 i feriti soccorsi colpiti nella sparatoria in un bar di Thousand Oaks, California, a circa 65 chilometri dal centro di Los Angeles. Tra i feriti, un vice-sceriffo. L'aggressore non sarebbe stato ancora catturato. Secondo media locali, l'assalitore sarebbe un ventenne dai tratti mediorientali con barba e cappellino. Intorno alle 23,20 ora locale, ha sparato al buttafuori e una volta entrato nel bar prima ha lanciato un fumogeno, poi ha cominciato a sparare, almeno una trentina di colpi. Nel locale "Borderline Bar and Grill - Country & Western", era in corso una festa country, la "notte del college", cui partecipavano decine di ragazzi. Il capitano Garo Kuredjian, portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura ha spiegato che i vice-sceriffi sono intervenuti subito. Unita' aggiuntive della California Highway Patrol, Simi Valley e F.B.I. hanno poi risposto all'allarme intervenendo.

Sparatoria a Los Angeles: uomo armato entra in un locale notturno: vittime

Un uomo ha aperto il fuoco con una pistola automatica dopo essere entrato in un night club dove si svolgeva una serata per studenti universitari. L’irruzione alle 23.30 ora locale (le 8.30 in Italia). Testimoni: «Esplosi almeno trenta colpi». Molte persone sono riuscite a scappare mentre altre hanno trovato rifugio nei bagni o sul tetto dell’edificio.

Los Angeles, spari durante una festa di universitari: «30 colpi, molti feriti»

Molte persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un bar a Thousand Oaks, in California, lo scrive la CNN sul proprio sito.

La sparatoria e' stata anche segnalata sui social dai vigili del fuoco: "Incidente attivo, 'sparatutto' in corso segnalato a Borderline in @CityofTO", ha twittato il dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Ventura.

"Si prega di stare lontano dalla zona dell'incidente, segnalazioni di lesioni multiple, dettagli ancora da stabilire, richieste di ambulanze multiple".

L'ufficio dello sceriffo della contea di Ventura ha detto alla CNN che c'era una sparatoria in un bar locale, ma ha rifiutato di rilasciare ulteriori dettagli. Thousand Oaks e' nella contea di Ventura, a circa 40 miglia dal centro di Los Angeles