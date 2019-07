Sparatoria contro un tram a Utrecht, è stato terrorismo

L'uomo che lo scorso marzo ha sparato e ucciso quattro persone a bordo di un tram a Utrecht ha agito per terrorismo e non motivazioni personali come indicato dalla famiglia. Lo annunciano gli inquirenti olandesi secondo i quali ci sono "prove forti" che si sia trattato di terrorismo. Prima di colpire il killer, il 37enne di origine turca Gokmen Tanis, aveva lasciato una lettera scritta a mano in olandese nella quale spiegava: "Faccio questo per la mia religione, voi uccidete i musulmani ma non vincerete. Allah e' grande".