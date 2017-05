Sparatoria in Mississipi, otto morti. Fermato un sospetto

Otto persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella notte di sabato nella contea di Lincoln, in Mississippi. Tra le vittime, come confermano le autorità locali, c'è anche il vicesceriffo. Le forze dell'ordine stanno indagando e un uomo, William Cory Godbolt di 35 anni, è sotto custodia della polizia.

Secondo quanto riportato dal portavoce dell'ufficio indagini del Mississippi, Warren Strain, citato da Usa Today, la sparatoria è avvenuta in tre diverse case. Al momento, non è chiaro se il sospetto fermato conoscesse le sue vittime.