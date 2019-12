Spazio, fallito il test della capsula Starliner

Starliner, come Crew Dragon di SpaceX, è progettata per portare un equipaggio umano. Come scrive La Repubblica, non c'era nessuno a bordo, se non un manichino (Rosie, con le sembianze di "Rosie the riveter", icona delle donne lavoratrici durante la seconda guerra mondiale), ma con astronauti a bordo i requisiti di sicurezza devono essere altissimi.

Sempre come scrive La Repubblica, è dunque escluso che Starliner possa agganciarsi alla Stazione spaziale internazionale: "Abbiamo ancora il 75% del propellente, la capsula rientrerà entro 48 ore a Whitesands (il luogo previsto per il ritorno in New Mexico ndr) e lavoreremo perché il rientro e l'atterraggio vadano a buon fine. Nel frattempo faremo test per capire come si comporta la navicella in orbita, ma tutti i sistemi funzionano ottimamente, dai pannelli solari ai radiatori".

L'altro problema sollevato è quello dell'attracco. Come riferisce ancora Repubblica, secondo Bridenstine Starliner potrà portare in orbita astronauti anche senza averne mai effettuato uno: "Gli Shuttle lo hanno fatto dal primo volo" ha sostenuto. I due astronauti alla conferenza stampa, Michael Fincke e Nicole Mann, che dovrebbero volare proprio con la Starliner, si sono detti comunque tranquilli, non hanno preoccupazioni per la sicurezza e confermano che, un equipaggio a bordo potrebe prendere il controllo e effettuare le manovre manualmente.