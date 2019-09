Spazio, scoperta acqua su pianeta simile alla Terra a 110 anni luce

Spazio: acqua in atmosfera esopianeta, "potenzialmente abitabile"

Per la prima volta e' stata scoperta acqua nell'atmosfera di un esopianeta le cui temperature sono simili a quelle terrestri. Otto volte la massa terrestre e due volte piu' grande della Terra, l'esopianeta K2-18b orbita in una "zona abitabile", e a un centinaio di anni luce dalla Terra. "Oltre all'acqua , vi e' idrogeno. Si tratta di una zona abitabile molto simile alla Terra. Questo pianeta e' un potenziale candidato all'abitabilita', per forme di vita diverse da quella umana", ha spiegato all'AGI Giovanna Tinetti, docente all'University College di Londra, responsabile del gruppo di ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati da Nature ature Astronomy.

"E' una scoperta straordinaria, siamo davvero felici", commenta ancora Tinetti. "E' un lavoro durato quindici anni e il risultato e' stato ottenuto grazie allo sviluppo di algoritmi che permettono di estrarre piccolissimi segnali grazie all'intelligenza artificiale. E questo con i telescopi di oggi, quando ne avremo altri piu' potenti - nei prossimi dieci anni - arriveremo ancora piu' lontano", spiega. L'esopianeta e' stato scoperto nel 2015 dal telescopoio spaziale Kepler, mentre le osservazioni che hanno reso possibile l'individuazione di vapore acqueo sono state realizzate nel 2016 e nel 2017 con il telescopio Hubble. K2-18b e' una delle centinaia di "super terre", ovvero pianeti la cui massa e' fino a dieci volte quella terrestre.