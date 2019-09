Speranze finite: trovata morta in Spagna l’ex sciatrice Blanca Fernández Ochoa

L’ex sciatrice spagnola Blanca Fernández Ochoa, 56 anni, scomparsa il 23 agosto, è morta. Il suo corpo è stato ritrovato da una guardia civile fuori servizio questa mattina sulla cima di La Peñota, a Cercedilla (Madrid). La notizia è stata confermata ai giornalisti dai due portavoce della polizia nazionale e anche la famiglia Fernández Ochoa, che si trovava in una tenda nell’area di coordinamento del parcheggio di Las Dehesas, è stata subito informata. L’area in cui è stato trovato il corpo è a circa due ore dal luogo in cui è stata trovata l’auto della Fernández Ochoa, a Las Dehesas. Non sono ancora state chiarite le cause della morte.