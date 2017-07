Spiaggia fascista di Chioggia: quando il gestore ammirava il M5s - FOTO

Il caso della spiaggia fascista di Chioggia, ribattezzata la "spiaggia del Duce", è ormai diventato una sorta di tormentone estivo. Dopo il reportage di Repubblica a opera di Paolo Berizzi, si è scatenato un tale putiferio mediatico e politico tale da spingere la Digos a visitare lo stabilimento, visto il sospetto reato di apologia del fascismo, prefigurato anche dalla nostra stessa Costituzione.

E, facendo una ricerca in rete riguardo al gestore Gianni Scarpa, imprenditore milanese di 64 anni, divenuto ormai celebre per i suoi comizi diffusi con l'altoparlante fra 650 lettini - tutti occupati - dello stabilimento, rinveniamo dalle sabbie del tempo (è il caso di dirlo) un interessante commento lasciato sul blog di Beppe Grillo il 5 dicembre 2012 (pochi mesi prima delle elezioni politiche e dell'ingresso del M5s in Parlamento). Il post pubblicato del 2 dicembre dello stesso anno si intitola La polvere sotto il tappeto e il commento del signor Scarpa è il seguente:

"Ciao Beppe mi piace il tuo modo di essere e specialmente quello di dire. Per capire chi sono io digita Playa Punta Canna Sottomarina VE. Sono da 18 anni il gestore,primo e unico avendo messo in piedi da niente la bella storia che vedrai sui 35 mila metri di concessione. Sono sempre stato antipolitico avendo sempre capito che non si può votare dei parassiti.Circa 30gg fa sono stato in segreteria del sindaco di Mira VE per prendere un'appuntamento,essendo uomo pubblico ed avendo un traino sicuramente di 10mila che come me sono schifati di questi parassiti, vorrei poter partecipare con i miei voti al tuo cinque stelle. Il 7settembre la mia attività essendo unica in particolarità è stata oggetto di un bel dibattito a pomeriggio 5 da barbara D'Urso per vederla digita mediaset.Confido in una tua risposta per sostenerti nella tua bella impresa. Saluti Gianni Scarpa MiranoVE".

Il signor Scarpa avrà poi realizzato il suo proposito, ovvero quello di partecipare con i propri voti al cinque stelle di Grillo? E oggi è ancora simpatizzante del M5s? Sarebbe interessante saperlo, ricordando anche che Chioggia è amministrata da una giunta pentastellata che fa capo al sindaco Alessandro Ferro.