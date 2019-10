Stalking al diplomatico di Di Maio: arrestata una sceneggiatrice Rai

Uno dei rari casi di stalking nei confronti di un uomo, da parte di una donna, si è consumato ai danni del capo di gabinetto della Farnesina, fresco di nomina da parte del ministro Luigi Di Maio, nonché ex ambasciatore italiano in Cina, il 63enne Ettore Francesco Sequi. Come scrive il CorSera, la stalker è una autrice Rai e sceneggiatrice di film di 41 anni: Valentina Pizzale. La relazione nasce nel 2017, una storia marginale per il diplomatico, spesso lontano da casa e che in un’occasione pubblica ha conosciuto la donna, mostrando da subito la non disponibilità a proseguire la frequentazione, per incompatibilità caratteriale e di interessi.

La storia finisce quasi subito e cominciano da parte della Pizzale le richieste di spiegazioni, le insistenze per tornare assieme, i tentativi di riconciliazione che però sbattono invano sulla fermezza di Sequi. Da qui inizia il tormento all’uomo, con la chiara minaccia di sconvolgere la sua vita privata e quindi di rovinargli la carriera. Sequi allora cerca di gestire la situazione, con il basso profilo tipico che contraddistingue un diplomatico. Ma quando capisce che non basterà si decide a denunciare. A quel punto la Pizzale riceve l’avviso di garanzia, una diffida a perseverare e la notifica della data dell’udienza preliminare in cui il pm Daniela Cento e il procuratore Maria Monteleone ne chiederanno il processo. Ma la Pizzale non ha nessuna intenzione di desistere e la 41enne aumenta la pressione. Altre telefonate, minacce, ricatti sempre più espliciti: “Racconto tutto e ti rovino”.

Sequi, a quel punto, dopo che il 6 settembre ha ricevuto da Di Maio la nomina a capo di gabinetto, torna a rivolgersi ai magistrati con un’integrazione di querela aggiornata. Dunque l’arresto della donna nella sua abitazione romana. Ora si trova in attesa di giudizio. In passato l’autrice ha partecipato alla sceneggiatura del film “Diario di un maniaco per bene”, uscito nel 2013, e quella della fiction di Canale5 “Le tre Rose di Eva”. Storie, come scrive il CorSera, di relazioni tormentate.