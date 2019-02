Stalking: perseguitava Sabrina Ferilli, ora ha il divieto di avvicinamento.

Divieto di avvicinamento e divieto di contatti con la persona offesa: e' la misura cautelare disposta dal gip Alessandro Arturi nei confronti di Carlo N., 68 anni, accusato di atti persecutori ai danni di Sabrina Ferilli. Da dieci anni l'anziano si appostava sotto casa per incontrare l'attrice o si faceva vedere a sorpresa nei luoghi dove lei si presentava. In una circostanza ha anche cercato di fermarla prendendola per un braccio.

Era stata la stessa attrice a denunciare quanto le stava capitando e i magistrati (il pm Daniela Cento e l'aggiunto Maria Monteleone) hanno raccolto, oltre alla sua, anche la versione dello stalker. Dalle indagini e' emerso che l'uomo era solito inviare a Sabrina Ferilli lettere dal contenuto delirante. "Ho un mandato dei marziani per garantire la prosecuzione della razza umana", e' il tenore di una delle missive. Negli ultimi tempi, la presenza dello stalker era diventata una vera e propria ossessione per l'attrice.