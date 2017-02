Stefano Cucchi, nasce associazione onlus. Tra i progetti una casa-famiglia

Stefano Cucchi, nasce associazione onlus

A sette anni di distanza dalla morte di Stefano Cucchi nasce un'associazione onlus intitolata al giovane romano morto nell'ospedale 'Pertini' di Roma in circostanze per le quali la giustizia non ha ancora scritto la parola fine. L'iniziativa e' stata presentata sabato 18 alla 'Citta' dell'Altra Economia', nel cuore del quartiere Testaccio. Oltre ai familiari e all'avvocato della famiglia Cucci, Fabio Anselmo, al magistrato Enrico Zucca e al Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia, presenti anche volti noti del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui Lucia Annunziata e Riccardo Iacona, Alessandro Mannarino, Marco Conidi, Andrea Rivera, Makkox, Elio Germano, Zerocalcare, Chef Rubio, Kasia Smutniak e Domenico Procacci, Francesco Montanari e Andrea Delogu. Quella che nasce - sottolinea un comunicato - e' "una rete solidale che guardando oltre la vicenda personale di Stefano, si impegna civilmente nella difesa dei diritti umani delle persone piu' deboli". Tra le prime iniziative dell'Associazione, la realizzazione di una casa-famiglia per il reinserimento nella societa' di coloro che hanno terminato il percorso nelle comunita' di recupero.

Tra i progetti una casa-famiglia

L'Associazione Stefano Cucchi Onlus - spiega Ilaria Cucchi, sorella del giovane deceduto - nasce dall'esperienza di questi sette anni, "nei quali abbiamo imparato che troppo spesso i temi riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano sono all'ultimo gradino delle priorita' della nostra societa'". La Onlus ha infatti avanzato anche una proposta legislativa, partendo dalla petizione lanciata su Change.org che ha gia' raccolto oltre 240mila firme e finalizzata a raccogliere il piu' ampio consenso parlamentare "affinche' in Italia venga approvata una legge contro la tortura, per dare voce a tutti gli altri Stefano, in una societa' come la nostra, abituata a girarsi dall'altra parte". Tornando al progetto della casa-famiglia, questo e' sostenuto anche grazie alla campagna di crowdfunding lanciata su Worth Wearing, dove acquistando le T-shirt disegnate da Makkox, Marco 'Gava' Gavagnin ed Enrico Natoli e' possibile contribuire alla realizzazione delle iniziative dell'Associazione. Worth Wearing e' la prima piattaforma online di realizzazione e distribuzione di T-shirts on demand, allo scopo di finanziare progetti e idee di cambiamento. Nata dall'idea di un team creativo giovane e specializzato nel campaigning online, Worth Wearing ha l'obiettivo di rendere immediato e accessibile a tutti il fundraising per associazioni, no profit e singoli. Le T-shirt sono tutte in 100% cotone biologico, prodotte da lavorazione Fair Trade certificata.