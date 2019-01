Stefano Cucchi, nuove intercettazioni: "Bisogna avere spirito di corpo"

Cucchi, nuove intercettazioni. Un carabiniere a un collega: "Bisogna avere spirito corpo"

"Bisogna avere spirito di corpo, se c'e' qualche collega in difficolta' lo dobbiamo aiutare". Lo avrebbe affermato il comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli in una conversazione con un collega che di li' a poco, nel novembre scorso, sarebbe stato ascoltato nel processo in corso sulla morte di Stefano Cucchi. La conversazione e' riportata in una nota della Squadra mobile di Roma del 17 gennaio, depositata agli atti del processo.