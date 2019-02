Stewart Adams: è morto il "padre" dell'ibuprofene

Stewart Adams, chimico britannico, è morto a Nottingham a 95 anni. Scoprì l'ibuprofene, uno degli antidolorifici più usati al mondo. Agli inizi degli anni '50 avviò il lavoro per trovare un farmaco contro l'artrite reumatoide che non avesse effetti collaterali: nel 1961 venne depositato un brevetto per l'acido composto 2, poi ibuprofene. Nel 1966 si svolsero i primi studi clinici a Edimburgo e venne evidenziato l'effetto antinfiammatorio del medicinale. Nel 1969 il farmaco venne lanciato nel Regno Unito ma solo su prescrizione medica, dal 1983 divenne disponibile anche senza ricetta. Stewart Adams raccontò curiosamente di averne beneficiato per la prima volta dopo una 'sbronza' con gli amici, il giorno dopo avrebbe dovuto tenere un discorso pubblico ma aveva un gran mal di testa, assunse una pillola e giovò della sua scoperta, potendo parlare con grande lucidità ed efficacia alla platea.