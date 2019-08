Strage Corinaldo, 7 arresti. Decisivi i riliveri del Ris di Roma

CORINALDO: ORDINANZA, 'HO SPRUZZATO COSI' TANTO IN DISCOTECA CHE SUBITO SI E' SVUOTATA'

"Fra, tutta la discoteca era fuori, uno spray intero tutto dentro l'Italghisa". E' un passaggio delle conversazioni intercettate il 30 marzo 2019 (contenute nell'ordinanza del gip di Ancona) tra le sette persone, accusate di aver usato lo spray al peperoncino per scatenare il panico e derubare i ragazzi nella discoteca di Corinaldo (Ancona) dove il 'fuggi fuggi' generale provocò sei morti e decine di feriti. Il dialogo trascritto nell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari del tribunale di Ancona è stato registrato all'interno della Lancia Y di uno degli indagati. I quattro protagonisti parlano delle azioni criminose commesse alla discoteca 'Vox Club' di Nonantola e all'Italghisa di Reggio Emilia. Uno degli indagati confessa di aver spruzzato così tanto spray urticante all'Italghisa che il locale in poco tempo si è svuotato. Il motivo dell'abuso di spray? "Se lo vuoi sapere li avevamo pippato - dice uno degli arrestati - Fra - esclama al complice - tutta la discoteca era fuori, uno spray intero tutto dentro l'Italghisa".

CORINALDO: ORDINANZA, ARRESTATO 'INIZIAMO CON IL BRACCIALE STASERA?'

''Iniziamo con il bracciale stasera?''. E' una delle frasi intercettate dai carabinieri nell'autovettura di due dei sette arrestati, accusati di aver usato lo spray al peperoncino per scatenare il panico e derubare i ragazzi nella discoteca di Corinaldo (Ancona) dove il 'fuggi fuggi' generale provocò sei morti e decine di feriti. La conversazione intercettata risale alla sera del 9 marzo scorso: i ragazzi stavano andando alla discoteca 'Dorian Gray' di Verona dove si è esibito l'artista ''Gabry Ponte''. ''Becchiamo i genovesi stasera'', commentano tra loro in macchina, riferendosi alla banda rivale. I tre, recita l'ordinanza di applicazione delle misure cautelari del tribunale di Ancona, quella notte ''hanno commesso almeno due furti di collane. Infatti, commentano il modello dei monili appena sottratti, il peso e la caratura''. Inoltre ''fanno riferimento alle modalità di occultamento, alle vittime e alle modalità di esecuzione. Si lamentano poi delle poche collane rubate, attribuendo la colpa agli organizzatori che, immediatamente dopo il primo furto, hanno pubblicamente allertato tutti i presenti. Durante il viaggio di ritorno manifestano il dubbio che una delle collane possa essere falsa e, pertanto, si pentono di essere usciti subito dal locale''.

CORDINALDO: RILIEVI RIS ROMA SU BOMBOLETTA E DNA PROFILI DECISIVI PER INCASTRARE ARRESTATI

- L'indagine cha ha permesso di incastrare sette persone, accusate ora di aver usato lo spray al peperoncino per scatenare il panico e derubare i ragazzi nella discoteca di Corinaldo (Ancona), è partita dal lavoro dal Reparto investigazioni scientifiche (Ris) dei carabinieri di Roma. I militari hanno agito su due fronti paralleli. In primo luogo hanno effettuato la mappatura chimica della tipologie di capsicina, il principio attivo del peperoncino, risalendo così al principio contenuto nelle bombolette di spray urticante commercializzate 'Diva': una bomboletta della stessa marca, con le tracce di Dna degli arrestati, è stata ritrovata all'interno discoteca, in prossimità dell'uscita di emergenza. Gli uomini del Ris hanno anche mappato l'interno del locale individuando tutti i punti dove era stata spruzzata la sostanza. Non solo. Il lavoro dei carabinieri del Ris di Roma è stato decisivo per attribuire le tracce di Dna trovate sull'ugello della bomboletta agli arrestati. Come? I militari, con una procedura d'urgenza, hanno confrontato le tracce di Dna trovate sulla bomboletta ai profili genetici presenti nella banca dati del carcere romano di Rebibbia. Il Dna di alcuni protagonisti della rapina era già stato prelevato in virtù di reati precedenti, ma non era stato ancora sviluppato. La procedura d'urgenza ha consentito di ultimare velocemente la verifica e incastrare i giovani.

CORINALDO: 'BANDA SPRAY SI DEDICAVA A FURTI IN MANIERA SISTEMATICA'

''Questi soggetti agivano con una certa stabilità, gli episodi sono molti di più di quelli che trovate nella ordinanza di custodia cautelare''. Lo ha detto in conferenza stampa Monica Garulli, il procuratore della Repubblica di Ancona, spiegando i dettagli delle indagini che hanno consentito di fermare sette persone, accusate di aver usato lo spray al peperoncino per scatenare il panico e derubare i ragazzi nella discoteca di Corinaldo (Ancona) dove il 'fuggi fuggi' generale provocò sei morti e decine di feriti.

CORINALDO: PROCURA, 'ARRESTATI TRA 15 E 22 ANNI E BANDE SI DIVIDEVANO TERRITORIO CENTRO-NORD'

"I fermati hanno un'età compresa tra i 19 e i 22 anni. Hanno quasi tutti precedenti specifici, alcuni anche per furti con strappo ed erano stati arrestati da altre autorità giudiziarie''. Lo ha detto in conferenza stampa Monica Garulli, il procuratore della Repubblica di Ancona, spiegando i dettagli delle indagini che hanno consentito di fermare sette persone, accusate di aver usato lo spray al peperoncino per scatenare il panico e derubare i ragazzi nella discoteca di Corinaldo (Ancona) dove il 'fuggi fuggi' generale provocò sei morti e decine di feriti. ''Sono persone - prosegue Garulli - che svolgevano prevalentemente lavori saltuari, o non svolgevano lavori, e che avevano comunque un tenore di vita abbastanza alto dovuto anche a queste attività delittuose". Dal punto di vista sociologico ''è stato evidenziato un fenomeno che è abbastanza inquietante e che non riguarda solo questo gruppo criminale che viene da Modena - rileva Garulli - è che l'esistenza di bande di ragazzi che hanno una operatività criminale molto simile e che usano lo spray urticante approfittando di concerti o eventi pubblici con una vera spartizione dei territori. E' un fenomeno che si realizza al Centro-Nord italiano".

CORINALDO: PAPA' EMMA, 'CONFORTO PER SVILUPPI MA NOSTRO LUTTO NON CAMBIA'

"Come cittadino provo soddisfazione e conforto nel sapere che si faccia giustizia ma da padre questo non cambia nulla", rispetto alla perdita di Emma. Lo afferma all'Adnkronos Fazio Fabini, il papà di Emma, una delle giovanissime vittime della tragedia alla 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo, commentando gli sviluppi nelle indagini che hanno portato oggi alle misure cautelari nei confronti della presunta "banda dello spray". "Io non posso che ringraziare le forze dell'ordine e gli inquirenti che hanno continuato a lavorare - ha continuato - Mi avevano assicurato che stavano lavorando e il fatto che ci siano sviluppi non può che farmi piacere, quanto alla rilevanza giuridica non sta a me dirlo".

CORINALDO: SALVINI, 'GRAZIE A CARABINIERI, PER RESPONSABILI GALERA SENZA SCONTI'

''Grazie ai carabinieri e agli inquirenti: avevamo promesso indagini serie e rigorose per prendere i responsabili di quella tragedia e ora c'è un segnale importante. Nessun arresto restituirà le vittime ai propri cari, purtroppo, ma è nostro dovere individuare i colpevoli e punirli come meritano. Speriamo che la Giustizia preveda galera certa per tutti, senza sconti o attenuanti''. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando il fermo di 7 persone accusate di aver usato lo spray al peperoncino per scatenare il panico e derubare i ragazzi nella discoteca di Corinaldo (Ancona) dove il 'fuggi fuggi' generale provocò sei morti e decine di feriti. Il gruppetto individuato dai carabinieri avrebbe usato lo spray anche in altri locali da ballo.

Strage discoteca Corinaldo, 7 arresti: omicidio preterintenzionale

Svolta nelle indagini sulla strage in discoteca 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo. I carabinieri del comando provinciale di Ancona hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Ancona, nei confronti di sette persone, residenti nella provincia di Modena. Sono tutti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con strappo e rapine, e sei di loro anche di omicidio preterintenzionale, lesioni personali e singoli episodi di rapine e furti con strappo.

CORINALDO: STRAGE IN DISCOTECA, 7 ARRESTI. IN MANETTE 6 GIOVANI ACCUSATI DI AVER SPRUZZATO SPRAY

L'indagine, condotta dal nucleo investigativo del Reparto operativo di Ancona, sotto la direzione della locale Procura, ha consentito di individuare sei giovani tra i 19 e 22 anni, presenti all'interno della discoteca di Corinaldo, responsabili della morte di 5 giovani tra i 14 e i 16 anni e di una mamma di 39 anni, nonché di lesioni personali ad altre 197 persone, eventi verificatisi in seguito alla diffusione di uno spray al peperoncino all'interno del locale 'Lanterna Azzurra Clubbing'. E' stato inoltre accertato che i giovani facevano parte di un gruppo criminale dedito a furti e rapine di monili in oro all'interno di discoteche del centro e Nord Italia.

CORINALDO: SVOLTA SU 'BANDA SPRAY', OTTO MESI FA LA TRAGEDIA ALLA 'LANTERNA AZZURRA'

Per tanti è la prima volta in discoteca, per tutti l'emozione di assistere all'esibizione del loro idolo, il rapper Sfera Ebbasta: le ore passano, il cantante non arriva e non arriverà mai mentre nella 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo (Ancona) si scatena il panico e la nottata si trasforma in incubo. Sono passati quasi otto mesi dalla tragedia della discoteca, dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morte sei persone, una mamma e cinque giovanissimi. E' all'incirca l'una di notte quando, forse a causa di una bomboletta spray, si scatena il fuggi fuggi. Nel night club, ex balera del liscio trasformata in locale di tendenza per serate disco, ci sono centinaia di ragazzi e ragazze. In tanti, troppi, escono dall'uscita sul retro: la balaustra crolla. I giovani cadono uno sull'altro in una trappola infernale. Parte la macchina dei soccorsi, i vigili del fuoco lavorano per ore. Alla fine si contano sei vittime: Emma Fabini, studentessa di 14 anni, Asia Nasoni, 14enne promessa della ginnastica, Benedetta Vitali, 15 anni di Fano, Mattia Orlandi, 15 anni, Daniele Pongetti, 16enne di Senigallia, ed Eleonora Girolimini, la mamma 39enne di quattro figli che quella notte accompagnava insieme al marito una delle figlie al concerto. Decine i feriti, molti dei quali gravi: sette vengono ricoverati in prognosi riservata.

La strage dei giovanissimi ferisce profondamente l'Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente del consiglio Giuseppe Conte si recano subito nelle Marche per portare la vicinanza delle istituzioni. Con il passare delle ore, alla disperazione delle famiglie delle vittime, all'angoscia dei parenti dei feriti, si aggiunge la rabbia. Il locale era pieno, c'era più gente del consentito? Quanti biglietti sono stati venduti e staccati? Perché i giovani si sono indirizzati in massa dall'uscita in corrispondenza della balaustra poi crollata? Perché a notte fonda, nonostante la serata fosse destinata a un pubblico di adolescenti, l'esibizione di Sfera Ebbasta non era ancora iniziata? E davvero il rapper sarebbe venuto? Intanto carabinieri e polizia ascoltano centinaia di testimoni, passano al vaglio i filmati girati dai sopravvissuti con i telefonini. La versione di tanti ragazzi ascoltati coincide: tutto è iniziato con un bruciore alla gola e agli occhi, la sensazione di sentirsi male, il panico e la calca. Forse, raccontano alcuni, si è trattato di spray al peperoncino magari usato per un tentativo di rapina. Circolano i fermi immagine di un video che ritrae, appunto, un giovane nel locale con un cappellino, indicato come quello della bomboletta. Una bomboletta viene effettivamente trovata nel locale nel corso delle indagini. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di una "concausa", non l'unica, della strage. Nelle ore successive alla tragedia viene bloccato un minorenne, si tratta di un 17enne, indicato da tre ragazzi presenti alla serata come il giovane della bomboletta spray. In seguito, ha spiegato oggi il procuratore di Ancona Monica Garulli, si scoprirà che non ci sono collegamenti con l'indagine della procura di Ancona, tra lui e le persone arrestate oggi.

Sette gli indagati riguardo al locale: si tratta dei quattro proprietari dell'immobile e dei tre soci, di cui uno anche amministratore della società. Gli inquirenti procedono per tre ipotesi di reato, omicidio preterintenzionale, lesioni dolose e lesioni colpose. Nei giorni successivi si aggiunge l'iscrizione di un dj e di un addetto alla sicurezza. Nel marzo scorso, a poco più di tre mesi dalla strage, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra i familiari delle vittime ad Ancona e chiede giustizia: "Quello che è avvenuto era inimmaginabile e ingiustificabile, è impossibile farsene una ragione - sottolinea il Capo dello Stato - Più passa il tempo più è impossibile farsene una ragione, perché più passa il tempo più ci si rende conto del vuoto, di che cosa è venuto meno, di chi manca e della incomprensibilità delle condizioni che hanno provocato quello che è avvenuto. Non ci sono parole né per dare conforto né per poter trovare rimedi che non esistono. C'è soltanto bisogno che si appuri con rigore la verità e che si faccia con rigore giustizia".

ntanto, nel massimo silenzio e riserbo, il lavoro degli investigatori e degli inquirenti continua. A maggio arriva un nuovo tassello dell'inchiesta: vengono iscritti nel registro degli indagati i componenti della commissione unificata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e tecnici che rilasciarono i permessi alla 'Lanterna azzurra'. Tra i nuovi indagati c'è anche il sindaco di Corinaldo, in qualità di presidente della stessa commissione. Dalle indagini iniziano ad emergere le carenze del locale sotto i profili della sicurezza. Oggi la nuova svolta con le misure cautelari per la presunta banda dello spray.